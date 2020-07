Ekwiwalent dla policjanta za niewykorzystany urlop - wyrok WSA

Pomimo niezastąpienia ustawą niekonstytucyjnego ułamka 1/30 innym można wyliczyć należną, a brakującą i niewypłaconą kwotę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uwzględnił skargę byłego policjanta, któremu komendant odmówił wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Sąd nie zgodził się, że zaniechanie ustawodawcy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego uniemożliwia wyliczenie świadczenia. Poniżej dalsza część artykułu

O ponowne przeliczenie i wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za urlop w związku z odejściem ze służby w policji mężczyzna wystąpił do komendanta miejskiego w listopadzie 2018 r. Podstawą żądania był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r., który uznał za niekonstytucyjny jeden z przepisów ustawy o policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia (K 7/15).

Komendant nie uwzględnił wniosku byłego policjanta. Stwierdził, że orzeczenie Trybunału, w następstwie którego nastąpiła utrata mocy części przepisu w zakresie wielkości „przelicznika", nie przyznało samo w sobie uprawnień byłym policjantom do ekwiwalentu w innej wysokości, tak jak to ma miejsce w innych służbach mundurowych.

Niezbędna była nowelizacja ustawy, która określi wielkość „nowego przelicznika" i ewentualnie zakres jej stosowania, czyli czy nowe zapisy działają wstecz, a jeżeli tak, to do jakiej daty. W ocenie komendanta dopiero takie rozwiązanie da możliwość określenia ewentualnego prawa do ponownego przeliczenia byłym policjantom ekwiwalentu.

Były policjant nie zgadzał się z taką interpretacją, ale jego odwołanie nie przyniosło oczekiwanego skutku.

Rację przyznał mu dopiero krakowski WSA. Zgodził się co prawda, że do chwili obecnej stwierdzony jako „niekonstytucyjny" ułamek 1/30 nie został zastąpiony ustawowo innym, np. 1/22 ewentualnie 1/21, zastosowanym w innych ustawach dotyczących funkcjonariuszy innych służb mundurowych, m.in. Agencji Wywiadu czy Służby Więziennej. Ponadto przypomniał, że prawo do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego nabywane jest wyłącznie w sytuacji zwolnienia ze służby.

Niemniej w ocenie WSA pomimo braku ustawowego zastąpienia ułamka 1/30 innym można wyliczyć należną, a więc – po odjęciu kwoty wypłaconej – brakującą i niewypłaconą skarżącemu kwotę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Bo, jak tłumaczył sąd, na sposób wyliczenia kwoty należnej wskazuje wprost uzasadnienie wyroku TK. Jest to trzymiesięczny okres rozliczeniowy (zmiana tego okresu rozliczeniowego nastąpiła 1 lipca 2019 r.) i taki też należy przyjąć do wyliczeń należnej kwoty ekwiwalentu w stosunku do policjantów zwolnionych ze służby przed 1 lipca 2019 r.

WSA nie miał najmniejszych wątpliwości, że w spornej sprawie należy po wyliczeniu ilości dni urlopu przysługującego skarżącemu tę ilość urlopu pomnożyć przez wysokość wynagrodzenia przysługującego skarżącemu za jeden dzień roboczy na dzień zwolnienia ze służby, obliczonego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. Inaczej mówiąc, należy ilość należnego i niewykorzystanego urlopu pomnożyć przez „wycenę" – dokonaną zgodnie z uzasadnieniem TK – ostatniego jednego dnia roboczego przysługującego skarżącemu na dzień zwolnienia ze służby.

Zdaniem WSA całkowite wyliczenie należnego skarżącemu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nie powinno powodować jakichkolwiek trudności, a tym bardziej wymagać regulacji ustawowej.

Wyrok nie jest prawomocny.