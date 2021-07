Moderna testuje na ludziach wieloszczepową szczepionkę przeciw grypie

Większość obecnych szczepionek przeciwko grypie opiera się na wirusach hodowanych w kurzych jajach. Szczepy muszą być wybierane na sześć do dziewięciu miesięcy przed planowanym użyciem szczepionki, a ich skuteczność wynosi około 40 do 60 procent.

Szczepionka jest oparta na tej samej technologii (mRNA) zastosowanej w szczepionce przeciw COVID-19, która jest skuteczna w ponad 90 procentach. Jeśli badanie zakończy się sukcesem, może to doprowadzić do powstania nowej generacji bardziej ochronnych szczepionek przeciw grypie.

Moderna zamierza zrekrutować 180 dorosłych osób w Stanach Zjednoczonych do części badania fazy 1/2, aby ocenić bezpieczeństwo i siłę odpowiedzi immunologicznej na szczepionkę o nazwie mRNA-1010.

Moderna ma nadzieję, że technologia mRNA, która stymuluje odpowiedź immunologiczną poprzez dostarczanie do ludzkich komórek cząsteczek genetycznych zawierających kod kluczowych części patogenu, może przyspieszyć rozwój i zwiększyć możliwości.

Opracowywana obecnie szczepionka przeciw grypie jest przeznaczona dla czterech szczepów grypy uznawanych przez Światową Organizację Zdrowia: A (H1N1), A(H3N2), B/Yamagata i B/Victoria.

WHO szacuje, że każdego roku na świecie występuje około trzech do pięciu milionów ciężkich przypadków grypy oraz 290 000 do 650 000 zgonów z powodu chorób układu oddechowego związanych z grypą.