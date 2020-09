Polskie Radio traci nawet 6 mln zł miesięcznie z reklam

Według nieoficjalnych szacunków osób związanych z marketingiem Polskiego Radia SA, do których dotarła „Rzeczpospolita", tylko od końca maja, czyli od skandalu z Listą Przebojów Trójki i piosenką Kazika, utracone wpływy reklamowe całej instytucji mogą wynosić 5–6 milionów złotych miesięcznie, czyli do końca roku dojść do ok. 40 milionów.

