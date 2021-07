Lex anty-TVN: Zgoda PiS tylko na poprawkę Kukiza

Autorzy projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji – posłowie PiS na czele z Markiem Suskim – chcą przeforsować zmiany właścicielskie amerykańskiej spółki TVN SA. Co prawda formalnym właścicielem TVN jest zarejestrowany w Niderlandach Polish Television Holding, ale stacja należy do amerykańskiego koncernu Discovery. Ustawa zmierza do tego, aby Amerykanie odsprzedali ponad 49 proc. udziałów w TVN.

Poniżej dalsza część artykułu