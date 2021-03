TVP przeprasza dziennikarza TVN przez 3 sekundy

"Wykonując wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Telewizja Polska S.A. przeprasza dziennikarza TVN Bertolda Kittla za bezprawne naruszenie jego dóbr osobistych poprzez rozpowszechnienie w dniu 2 października 2018 r. w programie 'Wiadomości', wyemitowanym o godz. 19:30 w telewizji TVP1, nieprawdziwej informacji, że w przygotowanym i przekazanym do emisji reportażu pt. 'Układ radomski', wyemitowanym w telewizji TVN w programie Superwizjer w dniu 2 października 2018 r., Bertold Kittel nie podał informacji, iż od kilkunastu lat zna Prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego, która to nieprawdziwa informacja godzi w dobre imię i podważa wiarygodność zawodową Bertolda Kittla, a także naraża go na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywania zawodu dziennikarza. Telewizja Polska S.A. składa wyrazy ubolewania z powodu bezprawnego naruszenia dóbr osobistych redaktora Kittla" - głosił komunikat, wyświetlony przed czołówką "Wiadomości".