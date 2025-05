Żyjemy w trudnych czasach, trudno o nich opowiadać, jest to wyzwanie dla nas wszystkich. Ale nie wolno przed nim uciekać Papież Leon XIV

– Cierpienia tych dziennikarzy, którzy są w więzieniu, każą narodom i społecznościom międzynarodowym uświadomić sobie, że wszyscy powinniśmy być strażnikami wolności wypowiedzi i wolności prasy. Dziękuję za waszą posługę wobec prawdy – podkreślił Leon XIV.

Papież Leon XIV każe rozbroić komunikację i podążać drogą komunikacji pokoju

– Żyjemy w trudnych czasach, trudno o nich opowiadać, jest to wyzwanie dla nas wszystkich. Ale nie wolno przed nim uciekać. Kościół musi przyjąć wyzwanie czasów, a jednocześnie nie może istnieć dziennikarstwo poza czasem, poza historią. Św. Augustyn mówił: Żyjmy dobrze, a i czasy będą dobre. My jesteśmy czasami – mówił papież.

Leon XIV przestrzegał przed powrotem do „Wieży Babel i pomieszania języków, bez miłości”. – Komunikacja to nie tylko przekazywanie informacji, to też tworzenie kultury, środowiska ludzkiego, cyfrowego, które staje się miejscem dialogu i wymiany opinii. Dzięki rewolucji technologicznej ta misja staje się jeszcze bardziej potrzebna. Myślę tu przede wszystkim o sztucznej inteligencji i wielkiej odpowiedzialności, żeby ten instrument był wykorzystywany dla całej ludzkości – podkreślił Leon XIV.

Papież wezwał do „rozbrojenia słów” i „przekazywania głosu słabym, którzy głosu nie mają”.

– Rozbrojona komunikacja pozwala nam na pogodzenie różnych punktów widzenia świata. Wy jesteście na pierwszej linii, gdy opowiadacie o konfliktach i nadziei na pokój, o niesprawiedliwości i biedzie. Wzywam was, aby z odwagą i nadzieją podążaliście drogą komunikacji pokoju. Dziękuję wam wszystkim. Niech Bóg wam błogosławi – zakończył papież.