Byli dziennikarze RWE przeciw krępowaniu niezależnych mediów

W środę niezależne polskie media opublikowały treść listu otwartego do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych, w którym nadawcy i wydawcy wyrażają protest przeciwko planowanemu przez rząd Mateusza Morawieckiego podatkowi od reklam, określając go mianem "haraczu", którego celem jest ograniczenie wolności mediów. Treść listu opublikowała też "Rzeczpospolita".

Ich zdaniem Polacy mają bogate doświadczenie w organizowaniu niezależnego obiegu informacji. W tym kontekście w oświadczeniu wspomniano o tzw. trzecim obiegu w czasach komunistycznych.

"(Polacy) poradzą sobie i teraz, nie będzie Polski bez wyboru. Zapewne polskie społeczeństwo nie pozostanie też bez pomocy z zewnątrz, tak jak kiedyś gdy nadawało do Polski Radio Wolna Europa, Głos Ameryki, BBC, Radio France International" - czytamy.

Sygnatariusze przypomnieli, że w zeszłym roku Radio Wolna Europa po kilkudziesięciu latach wznowiło nadawanie do Bułgarii, Rumunii i Węgier i ocenili, że stało się tak, ponieważ działalność niezależnych mediów została w tych krajach "poważnie ograniczona".

"Czy rządzący obecnie w Polsce zmierzają do tego by amerykańska rozgłośnia znów zaczęła nadawać także do Polski? Nie jest to wykluczone, a oznaczałoby nie tylko zwiększenie konkurencji na rynku mediów, ale i kompromitację dla rządzących" - zaznaczyli.

"My dawni dziennikarze Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa przyłączamy się do protestów przeciw dalszym krokom ku krępowaniu niezależnych mediów. Domagamy się także przywrócenia pełnej wolności słowa w Polsce w duchu artykułu 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który był dewizą Radia Wolna Europa/Radia Swoboda" - oświadczyli autorzy.

Pod oświadczeniem podpisało się sześcioro dawnych dziennikarzy RWE: Andrzej Borzym, Janusz Marchwiński, Krystyna Miłotworska-Hilary, Barbara Nawratowicz-Stuart, Jeremi Sadowski i Aleksander Świeykowski.