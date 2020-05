Cieślik puścił Kazika w Trójce. "Teraz się pożegnamy"

- Teraz też będzie artysta, na koniec dzisiejszego spotkania, też artysta, który z punk rocka się wywodzi - dzisiaj to już chyba też klasyk, można powiedzieć, tym bardziej, że w wieku jest klasycznym - mówił pod koniec popołudniowej audycji Mariusz Cieślik.

- Powiem szczerze, mnie się ta piosenka podoba mniej niż inne piosenki Kazika, no ale skoro państwu się podoba, to ją zagram. Teraz się pożegnamy, bardzo dziękuję za wszystkie listy, było ich naprawdę, naprawdę dużo - dodał.

- No cóż. Do usłyszenia, mam nadzieję, kiedyś - zakończył Cieślik. Następnie puścił piosenkę Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój", która odnosi się do wizyty byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego na grobie matki na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie 10 kwietnia, gdy z powodu epidemii koronawirusa nekropolia była zamknięta dla osób odwiedzających groby.