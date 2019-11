Zakopane: Po protestach TVP przenosi imprezę sylwestrową

Przeciwko organizowaniu imprezy sylwestrowej w pobliżu Wielkiej Krokwi protestowało w internecie kilkadziesiąt tysięcy osób. Do władz miasta o interwencję w tej sprawie zgłosił się m.in. "Tygodnik Podhalański".

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego oświadczyły, że hałas i błysk fajerwerków wywoła u zwierząt niepokój. Zmusi je do poszukiwania nowych miejsc, co może przyczynić się do spadku przyrostu naturalnego. Przekazano, że jeden z niedźwiedzi zmarł po przebudzeniu w Sylwestra.

Dziś prezes TVP Jacek Kurski poinformował, że impreza zostanie przeniesiona. Odbędzie się, podobnie jak w ubiegłym roku, na Równi Krupowej.

- W imię tego, żeby Sylwester łączył, a nie dzielił i nie wywoływał jakichkolwiek emocji, w tym roku wrócimy do lokalizacji na Równi Krupowej - poinformował Kurski.

Wcześniej decyzję tę skonsultował z dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymonem Ziobrowskim.