Włodzimierz Szaranowicz: erudycja, klasa i głos

W這dzimierz Szaranowicz sko鎍zy 70 lat i jak wynika z wywiadu, kt鏎y przeprowadzi z nim Jerzy Chromik opublikowanego na stronie internetowej sport.tvp.pl, 瞠gna si z telewizj.

To nie jest niespodzianka, zapowiada po瞠gnanie ju podczas igrzysk w Pjongczangu, ale mojego smutku to nie 豉godzi, gdy sportowa TVP bez W這dka - na pocz靖ku jej gwiazdora a potem szefa - b璠zie inna. I nie chodzi tylko o to, 瞠 nie us造szymy ju g這su rozpoznawalnego bezb喚dnie od ponad trzydziestu lat (mo瞠 nie licz鉍 Piotra Fronczewskiego), ale zabraknie te jego spojrzenia na sport, kt鏎y widzia zawsze w kontekcie du穎 szerszym ni boisko. Wiem, co pisz, bo rozmawialimy na ten temat wielokrotnie, na wizji i prywatnie. Te prywatne rozmowy zapami皻a貫m nawet bardziej, bo nie goni nas czas.

Krzysztof M皻rak, m鎩 m這dzie鎍zy dziennikarski idol, napisa kiedy zdanie, kt鏎e towarzyszy mi przez ca貫 篡cie: Prawdziwy m篹czyzna mo瞠 p豉ka tylko wtedy, gdy Humphrey Bogart ca逝je Ingrid Bergman w Casablance i gdy olimpijska reprezentacja Polski wchodzi na stadion. Przypomina貫m je sobie zawsze, gdy W這dek komentowa otwarcie igrzysk, bo robi to w豉nie w tej m皻rakowej tonacji, pokazuj鉍 瞠 sport mo瞠 by r鏚貫m niegasn鉍ego zachwytu, kt鏎y jednak nie wy章cza krytycznego mylenia. Zach璚a, bymy zostali przez dwa olimpijskie tygodnie przed telewizorami, nie wstydzili si 貫z, gdy bia這-czerwona i hymn, szanowali sport i sportowc闚, ale jednoczenie mieli oczy otwarte na wszystko, co przekszta販i這 ten spektakl w gr z udzia貫m polityki i pieni鉅za.

Takie w豉nie podejcie, erudycja wynikaj鉍a z lektur i warsztatowe umiej皻noci wyniesione z radia, kt鏎e w czasach gdy zaczyna tam prac wymaga這, by m闚i鉍y mia g這s i kultur s這wa, sprawi造, 瞠 W這dek sta si najwa積iejszym mikrofonowym bardem sportu po odejciu takich tuz闚, jak Bogdan Tuszy雟ki czy Bohdan Tomaszewski. B造szcza tym bardziej, 瞠 nadesz造 czasy, gdy w radiu mogli gwiazdorzy wrzeszcz鉍y tandetni s這woleje, a w telewizji coraz wi璚ej jest sportowego 瘸rgonu staj鉍ego si dziennikarsk norm.

Nie mam w靖pliwoci, 瞠 w czasach pot璕i internetowego hejtu znajd si tacy, kt鏎zy z radoci po瞠gnaj Szaranowicza, bo kiedy si pomyli, bo jest s豉wny, a tym, co m闚i i jak m闚i pokazywa im, czym jest intelektualna klasa i jak bardzo si przydaje tak瞠 podczas komentarza skoku na nartach.

M這dzi ludzie rz鉅z鉍y teraz w sportowej TVP maj wz鏎, kt鏎y powinni zapami皻a. Jeli p鎩d w inn stron, ich g這s zniknie w kakofonii atakuj鉍ej nasze uszy przed ka盥ym wa積ym meczem.