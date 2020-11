Agora powalczy z UOKiK, Wirtualna Polska z Google’em

Choć ich przychody i zyski mocno spadły, kursy akcji obu spółek we wtorek rosły. Akcje Agory, wydawcy m.in. „Gazety Wyborczej", właściciela sieci kin Helios i outdoorowego AMS, drożały o ponad 4 proc. i kosztowały nawet 6,72 zł, a wartość 100 proc. akcji grupy wróciła ponad próg 300 mln zł. Z kolei walory WPH drożały o około 3 proc. do 80 zł, co oznaczało wycenę internetowej grupy na poziomie 2,33 mld zł.