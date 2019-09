„Joker” pochwałą przemocy? Warner Bros tłumaczy się

Podstawowe wątpliwości związane z filmem dotyczą znakomitej gry Joaquina Phoenixa, odtwórcy roli Jokera, ważnego antybohatera z komiksowego uniwersum DC i głównego przeciwnika Batmana. Według krytyków wiarygodnie pokazał on przemianę komika w mordercę. Według niektórych krytyków może to sprawić, że taki Joker będzie „bohaterem" czy wręcz „wzorem do naśladowania". Warner Bros długo nie komentowało sprawy, jednak list od rodzin ofiar masowej strzelaniny w Kolorado w 2012 (która miała miejsce w czasie premiery filmu o Batmanie „Mroczny rycerz powstaje") sprawił, że studio zdecydowało się odpowiedzieć.

Warner Bros przypomniało także, że jako firma od dawna wspiera donacjami ofiary przemocy, a nawet dołączyło do koalicji firm wzywających polityków do zrobienia czegoś z „epidemią" jaką są strzelaniny w USA. Należy tu sprecyzować, że do owej koalicji przystąpiła spółka będąca właścicielem studia, czyli Time Warner Inc.