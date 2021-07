Fuzje i przejęcia impulsem dla branży nowych technologii

CD Projekt podpisał właśnie umowę nabycia Digital Scapes, studia deweloperskiego z siedzibą w Kanadzie (w efekcie CD Projekt RED Vancouver dołączy do trzech istniejących już zespołów deweloperskich: w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu). Z kolei Ten Square Games kupuje za 45 mln euro włoską spółkę Rortos – lidera segmentu symulatorów lotu na globalnym rynku gier mobilnych. I to właśnie gaming stał się kluczowy na rynku fuzji i przejęć. Jak tłumaczy Paweł Sugalski, zarządzający funduszem gier i innowacji w Rockbridge TFI, I kwartał br. był zdecydowanie rekordowy zarówno pod względem liczby, jak i wielkości transakcji. – Przyćmił nawet III kwartał 2020 r. z transakcją przejęcia ZeniMax przez Microsoft za 7,5 mld dol. – mówi. I podkreśla, że liczba transakcji w II kwartale br. pozostała na bardzo wysokim poziomie, choć przy zauważalnie mniejszych transakcjach. – Widać, że pomimo początkowych obaw pandemia wpłynęła bardzo pozytywnie na aktywność na tym rynku i obecnie brak jest podstaw do ostudzenia tego trendu – dodaje Sugalski.

Piotr Baczyński, prezes Immersion, przyznaje, że rynek, w którym się specjalizuje jego firma, czyli wirtualna rzeczywistość, zanotował rekordowe zwyżki w trakcie pandemii, co przełożyło się na większą aktywność w obszarze M&A. Ale zauważa, że dominującymi graczami w tym względzie są giganci, jak Facebook, Google, Amazon czy Apple, którzy w ostatnim roku kupili wiele firm z obszaru VR i AR. Jednak i rodzimi gracze dochodzą do głosu. Na naszym rynku IT udowadnia to spółka Escola, która w 2021 r. przejęła pracowników firmy z Krakowa, 80 proc. spółki Frivo i 60 proc. Hesey.com. A w najbliższym czasie planuje zakup kolejnych software house'ów. Akwizycje to dla rodzimych firm IT sposób na dostęp do nowych rynków. – W tym zakresie naszą referencyjną transakcją było przejęcie w ub.r. ProfiSMS, lidera czeskiego rynku SMS, który ma dużą bazę klientów z Czech, ze Słowacji oraz z Austrii – wylicza Krzysztof Szyszka, prezes Vercom.