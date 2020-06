Polacy stawiają na sztukę z sieci

Platformy internetowe to coraz częstsza alternatywa dla tradycyjnych aukcji - ponad połowa ofert w kategorii Sztuka to licytacje. Do internetu przeniosła się też kolejna edycja Targów Sztuki Dostępnej, które nie mogły się odbyć w tradycyjny sposób z uwagi na pandemię. Dzięki temu każdy zyskał dostęp do dzieł sztuki współczesnej, a artyści mogą dotrzeć do kilkunasto milionowej grupy potencjalnych klientów.

