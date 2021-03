Wydawca Harry'ego Pottera kwitnie dzięki pandemii

Brytyjskie wydawnictwo nie tylko jest wydawcą popularnej serii książek o Harry Potterze, ale także wydaje książki amerykańskiej pisarki fantasy Sarah Maas w tym tegorocznej "A Court of Silver Flames" oraz książki "We Are Bellingcat" autorstwa Eliota Higginsa, dziennikarza i blogera, który specjalizuje się w dziennikarstwie śledczym a także bestseleru "Outlawed" Anny North czy "Piranesi" angielskiej autorki Susanny Clarke.

Nigel Newton, szef wydawnictwa, ostrzega jednak, że jest jeszcze za wcześnie by odtrąbić zwycięstwo i powrót do czytania książek, ponieważ po zakończeniu pandemii i lockdownu sytuacja może wrócić do tej sprzed ponad roku, kiedy to czytelnictwo było na stosunkowo niskim poziomie.