Internet i TV bliżej siebie

Wzrost konsumpcji i możliwości, jakie dają nowe technologie, sprawią, że 2019 rok przyniesie dalszy szybki rozwój rynku reklamowego w Polsce.

Telewizja pozostanie najsilniejszym medium reklamowym – przewiduje agencja mediowa Zenith. Według jej prognoz, opublikowanych, zanim telewizje zaprosiły do rozmów o budżetach reklamowych w 2019 r., wartość polskiego rynku reklamowego wzrośnie w tym roku o 4,2 proc., do 7,92 mld zł, czyli wolniej niż w ubiegłym roku. W podobnym tempie rosnąć ma globalny rynek reklamowy, który zmieniają technologiczni giganci. Eksperci firmy Kantar przewidują, że globalne marki będą coraz częściej budować przekaz w oparciu o dane nie tylko o tym, co robimy, ale także o tym, co mówimy, korzystając z wyposażonych w technologie głosowe i sztuczną inteligencję wyszukiwarek internetowych, mediów społecznościowych czy inteligentnych głośników, takich jak Alexa firmy Amazon.

Przejęcia wzmacniają

Zapowiada się kolejny dobry rok dla tradycyjnej telewizji linearnej w Polsce, której wpływy reklamowe w 2018 r. mogły urosnąć o ok. 8 proc. w porównaniu z przychodami rok wcześniej. Pierwsze doniesienia po przetargach największych nadawców mówią o kolejnej, częściowo udanej, próbie podnoszenia cen emisji reklam.

Podwyżkom sprzyja konsolidacja telewizyjnego rynku. W minionym roku Discovery sfinalizowało przejęcie Grupy TVN. Z kolei Grupa Cyfrowego Polsatu kupowała udziały w stacjach tematycznych Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych oraz przejęła kontrolę nad Eleven Sports. Konsolidacja następowała także wśród mniejszych nadawców.

W konsekwencji udział Discovery/TVN w widowni III kw. ub.r. wzrósł rok do roku do 27,1 proc. z 26,8 proc. rok wcześniej, co dawało Amerykanom pierwsze miejsce przed grupą Zygmunta Solorza (25,1 proc.) i Telewizją Polską (20,8 proc). 2019 r. może przynieść kolejne ruchy. Swoich planów nie zdradza Dariusz Dąbski, szef trzeciej pod względem widowni prywatnej stacji Telewizja Puls.

Technologie w służbie reklamodawców

Elementem wspierającym wzrost nakładów na reklamę w telewizji będzie rozwój oferty naziemnej telewizji cyfrowej. Po tym jak TVP i Emitel podpisały porozumienie w sprawie obecności kanałów publicznego nadawcy na tzw. ósmym multipleksie (MUX8) cyfrowej telewizji naziemnej, 2019 rok może być rokiem przyspieszonego wzrostu popularności tej platformy. Tym bardziej że w ramach porozumienia EmiTel zobowiązał się szerzej informować widzów o tym, co zrobić, aby na ekranie telewizora pojawiły się programy z MUX8.

Łączenie kampanii reklamowych w telewizji i internecie to już standard. Według agencji mediowej Zenith w ujęciu globalnym kampanie łączące te media odpowiadały w ub.r. za 48,4 proc. łącznych nakładów reklamowych na świecie.

Na lokalnym gruncie temu podejściu sprzyjać będzie rozwój technologii. Nowością będą programy łączące cyfrową telewizję naziemną i internet.

Internet i telewizja zbliżą się też dzięki opracowywanym nowym badaniom konsumpcji mediów elektronicznych, ale pierwsze wyniki mogą pojawić się dopiero pod koniec 2019 r.

Za to największe firmy reklamy zewnętrznej, np. AMS, wprowadziły nowy standard i w 2019 r. zobaczymy jego pierwsze efekty.

Ważnym czynnikiem decydującym o rozkładzie budżetów reklamowych będzie polityka. Nie tylko dlatego, że 2019 rok to czas wyborów do Sejmu RP i Parlamentu Europejskiego, ale też za sprawą szerzej pojętych decyzji zarządzających spółkami Skarbu Państwa. Jedną ze spraw, która może rozstrzygnąć się w nowym roku, są zmiany właścicielskie w nadawcy Radia Zet, sprzedawanym przez Czech Media Invest.