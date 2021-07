Jak nieznana szwedzka firma została najdroższym producentem gier

Strategia Wingeforsa, jak podkreśla Bloomberg, jest zupełnie inna niż jego fińskiego rywala Supercell, dewelopera takich gier, jak Brawl Stars czy Clash of Clans, który bazuje na względnie niewielkiej „stajni” bardzo popularnych gier.

Chociaż wiele przejęć było małej skali, to ciągle zwiększała się ich wartość. W lutym Embracer za 1,3 mld dolarów kupił Gearbox Software, dewelopera Borderlands. Obecnie szwedzka firma kontroluje 69 studiów deweloperskich i pracuje nad ponad 200 projektami gier.

- Dużym ryzykiem w przypadku nieorganicznego wzrostu w branży gier zawsze było to, co się stanie, kiedy zabraknie celów do przejęcia. Czy będzie możliwy organiczny? - zastanawia się Matthew Kantermann, analityk branży technologicznej w Bloomberg Intelligence.