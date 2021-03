Trzy sezony Ligi Europy UEFA tylko w internecie. Liga Mistrzów dla Polsatu?

Natomiast dziś rano nordycka grupa NENT Group, która wcześniej zapewniła sobie prawa do transmisji niemieckiej Bundesligi przez cztery lata poinformowała, że to ona uzyskała wyłączne prawa do transmisji zarówno spotkań Ligi Europy UEFA przez trzy kolejne lata, jak i Ligi Konferencji Europy UEFA. Będzie je pokazywać w internecie, w streamingowym serwisie Viaplay.

„Oznacza to, że obecnie NENT Group posiada prawa do pokazywania dwóch wymienionych europejskich rozgrywek klubowych na siedmiu rynkach: w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Islandii, Estonii, a także na Łotwie, Litwie oraz w Polsce” - wyliczono.



Rozgrywki, które pokaże NENT to w sumie 282 spotkań 64 drużyn piłkarskich.



Ostatnio rozgrywki Ligi Europy pokazywała Telewizja Polsat w płatnym kanale Polsat Sport. Liga Konferencji Europy UEFA to nowa inicjatywa.