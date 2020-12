Powolne ładowanie stron podnosi klientom ciśnienie

Największy stres u użytkowników stron internetowych powoduje powolne ich ładowanie. Dla sklepów internetowych, to może oznaczać utratę klientów.

Agencja Cyber Duck UX stworzyła trzy strony internetowe z licznymi problemami, które przetestowało 1100 uczestników, aby ustalić, które z nich powodują największy stres u użytkowników, mierzony poziomem ciśnienia krwi. Poniżej dalsza część artykułu

Największy stres u użytkowników witryny powoduje powolne ładowanie stron, ponieważ średni poziom ciśnienia krwi podskoczył z 111 mm Hg do 134 mm Hg. Doprowadziło to do wzrostu poziomu ciśnienia krwi o 21 proc. Średni czas wczytywania stron w witrynach używanych w badaniu wynosił od 8,8 do 10,5 sekundy. Uczestnicy używali takich słów, jak „frustrujące” i „rozdzierające”, aby opisać szybkość ładowania stron w witrynach. Uczestnicy uznali, że czas wczytywania strony przekraczający pięć sekund jest „niewygodny” i „niedopuszczalny”. Wiele wyskakujących okienek znajduje się na drugiej pozycji, ponieważ powodowały wzrost ciśnienia krwi uczestników z 108 mm Hg do 130 mm Hg. Wyskakujące okienka, które uczestnicy zobaczyli podczas eksperymentu, obejmowały subskrypcje biuletynów, kody rabatowe, informacje o sprzedaży i wyskakujące okienka z ofertami próbnymi. Uczestnicy stwierdzili, że korzystanie z wielu wyskakujących okienek było „irytujące” i „niepotrzebne”.

Na trzecim miejscu jest autoodtwarzanie muzyki, ponieważ ciśnienie krwi uczestników wzrosło średnio o 20 proc., ze 106 mm Hg do 127 mm Hg. Uczestnicy uważali, że niepożądane dźwięki odtwarzanej automatycznie muzyki na stronach internetowych są „irytujące” i „uciążliwe”. Dla porównania, automatycznie odtwarzane filmy wypadły lepiej i znalazły się na piątym miejscu, ponieważ ciśnienie krwi uczestników wzrosło z 104 mm Hg do 121 mm Hg, co oznacza 16-proc. wzrost. Chociaż uczestnicy stwierdzili, że filmy odtwarzane automatycznie były „rozpraszające”, stwierdzili, że łatwiej było im wykryć i wyłączyć źródło dźwięku w porównaniu z muzyką odtwarzaną automatycznie. Error 404 wyprzedzał filmy, powodując wzrost ciśnienia o 17 proc.

Szóste miejsce zajęły nieaktywne przyciski zachęcające do działania – 14 proc wzrostu ciśnienia. Na siódmej pozycji znajdują się strony internetowe z trudnymi do odczytania czcionkami, co doprowadziło do 13 proc. wzrostu poziomu ciśnienia krwi uczestników, ze 104 mm Hg do 118 mm Hg. Uczestnicy uważali, że czcionki na stronie są „nieprzyjemne” i „bezmyślne”. Z drugiej strony, na dziesiątym miejscu, najmniej problem z dezorientującymi animacjami w serwisach ze średnimi wartościami ciśnienia zmieniającymi się od 102 mm Hg do 107 mm Hg - to tylko 5 proc. wzrost. Nieco powyżej dezorientujących animacji znajduje się wiele suwaków obrazu, które zajmują dziewiąte miejsce. W ramach badania na stronę internetową przypadało dziewięć suwaków obrazu (znanych również jako karuzele) - użycie tych wielu suwaków obrazu podniosło ciśnienie krwi uczestników z 99 mm Hg do 109 mm Hg. Uczestnicy stwierdzili, że nie więcej niż trzy suwaki obrazu na stronie internetowej są „przesadne” i „przesycone”.