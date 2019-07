Beata Kozidrak w reklamie słynnego serialu Netflixa. Klip zdobywa ogromną popularność

Amerykańska firma sięgnęła po sprawdzony już pomysł. Poprzedni sezon serialu reklamowała Magda Gessler, a film z jej udziałem, który był udanym montażem autentycznych scen z udziałem postaci z serialu i nagranych na potrzeby reklamy ujęć, w których występuję polska celebrytka zdobył ogromną popularność.

Tym razem jest podobnie. Beata Kozidrak w filmie promującym 7. sezon "Orange is the New Black" śpiewa piosenkę Bajmu "Lola, Lola" z refrenem „Zabiłam go całą mocą swą”.

Klip wyświetlono już ponad 1,2 mln razy, zgromadził on też ponad 22 tys. reakcji na Facebooku.

Ostatni sezon "Orange is the New Black" można oglądać od piątku, 26 lipca.

Nie tylko Beata Kozidrak i Magda Gessler promowały produkcje amerykańskiej platformy. Raper Pezet zaangażował się w reklamę serialu „Narcos: Meksyk”, Monika Brodka wystąpiła w spotach promujących "Stranger Things". Z kolei piłkarz Krzysztof Piątek wystąpił w filmach reklamujących inną znaną produkcję Netflixa, "Dom z papieru".