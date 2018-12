„Rzeczpospolita” i „Parkiet” z ogromnym zaufaniem inwestorów indywidualnych

Gazeta Giełdy „Parkiet”, wydawana przez Gremi Media S.A. jest największym źródłem wiedzy dla inwestorów wśród wszystkich tytułów prasowych - wynika z najnowszej edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, organizowanego już po raz szesnasty przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. „Rzeczpospolita” zajęła trzecie miejsce w tej samej kategorii.

34,7 proc. badanych inwestorów wskazało „Parkiet”, a 14,3 proc. „Rzeczpospolitą” jako podstawowe medium prasowe, z którego czerpią informacje. To kolejny rok z rzędu, gdy „Parkiet” wygrywa ranking w kategorii Gazety, a „Rzeczpospolita” zajmuje trzecie miejsce zaraz za „Pulsem Biznesu”.

- „Parkiet”, najstarszy dziennik gospodarczy w Polsce, już od 24 lat cieszy się zaufaniem inwestorów, którzy szukają informacji na temat spółek, analiz, prognoz i komentarzy ludzi rynku kapitałowego. Systematycznie się rozwijamy, o czym świadczy zwiększająca zasięg strona internetowa parkiet.com, ale również dobrze odbierana wśród internautów i wysoko oceniona przez inwestorów w badaniu SII internetowa telewizja Parkiet TV, w tym nasz telewizyjny kanał na Youtube, mówi Andrzej Stec, redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

Tomasz Jażdżyński, prezes Gremi Media S.A. , wydawcy obu tytułów, dodaje, że nie byłoby takich wyników, gdyby nie systematycznie budowana marka „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” w segmencie Biznes, Finanse, Prawo.

- Oba tytuły dają takie wartości, jak jakość, wiarygodność i siła przekazu. Jest to bardzo ważne w segmencie BFP, bo przedsiębiorcy i menedżerowie szukają rzetelnych, konkretnych informacji, podpartych wieloma latami doświadczenia redakcji. My im zapewniamy codzienne kompendium wiedzy. I to przynosi owoce, uważa Tomasz Jażdżyński.

W najnowszej edycji badania wzięło udział 3912 inwestorów indywidualnych. Na jego podstawie powstał szczegółowy portret drobnego polskiego inwestora w 2018 roku. Respondentów zapytano między innymi o motywy inwestowania, największe słabości rynku kapitałowego i opinię na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Gremi Media S.A. wydaje „Rzeczpospolitą”, „Parkiet” i ich serwisy internetowe. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk S.A. i ComPress S.A., 49 proc. w spółce prowadzącej serwis Kariera.pl oraz 47 proc. w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe.

