Robert Mazurek: Lewacki faszyzm niszczy Polskę AFP

Gdy przyłapana na nieuctwie progenitura przychodzi i zaczyna dyskusję na temat palącej potrzeby kupna nowego komputera, najlepiej z gejmingową klawiaturą, to mamy tajming zły. Gdy w środku najazdów rewolucjonistów na kościoły, zakłócania mszy i nabożeństw, demolowania pomników, obmalowywania świątynnych murów słowami, „których nie zna twa łacina" i dyskusji z hierarchami polegającej na propozycji podróży składanych ekspresyjnym „Wy...j k...o!", no, więc gdy w takim czasie objawia się grupa fajnoksięży, to mamy tajming bardzo zły.