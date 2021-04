Drugi pakiet pomocy dla Air France. Więcej państwa w linii

Pion konkurencji UE zezwolił Paryżowi na zasilenie narodowego przewoźnika sumą 4 mld euro, ale Air France musi odstąpić konkurentom 18 slotów startów i lądowań dziennie na lotnisku Orly. Przekazanie slotów będzie ograniczone do samolotów bazowanych na tym lotnisku i załóg zatrudnionych na miejscowych umowach na warunkach wynegocjowanych z władzami Francji. — To był jeden ze spornych punktów w negocjacjach. My nie chcemy żadnego dumpingu socjalnego — ujawnił minister gospodarki Bruno Le Maire. — Były to długie i trudne negocjacje — przyznał; Bruksela żądała początkowo oddania 24 slotów, podobnie jak w przypadku Lufthansy we Frankfurcie i Monachium.

