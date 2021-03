Gigantyczna strata Lufthansy. W tym roku nie będzie lepiej

Lufthansa planuje na ten rok 40-50 proc. podaży w porównaniu z rekordowym 2019. To mniej niż jeszcze zakładano pod koniec 2020. Wówczas było to 40 do 60 proc. To kiepska informacja, bo oznacza, że głębokie straty są nieuniknione w sytuacji, gdy przewoźnik potrzebuje operować połową podaży z 2020, aby wyjść na zero. Latem, czyli od końca marca do końca października linia planuje czasowe zwiększenie oferowania do 70 proc. z 2019 roku.