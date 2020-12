Lufthansa wozi jedzenie do Wielkiej Brytanii

Problemy jednych to szansa dla innych. Lufthansa rozpoczęła przewozy świeżych warzyw i owoców z Fraknfurtu do Doncaster. W Boeingu 777 poleciało przedświąteczną środę 80 ton żywności. Lufthansa, której pasażerskie samoloty stoją w większości bezczynnie (podobnie jak praktycznie wszystkich linii lotniczych), rozważa nawet wykorzystywanie samolotów pasażerskich do transportu towarów.

- Lufthansa Cargo sprawdza właśnie, czy może zaoferować kolejne specjalne transporty towarów w najbliższych dniach. Sprawdzamy także, czy możliwe są regularne loty. To mogą być samoloty transportowe, ale sprawdzamy także, czy można użyć samolotów pasażerskich do przewozu towarów – powiedziała BBC rzeczniczka przewoźnika.

Niemiecki przewoźnik to nowa jakość w takich przewozach, ale zamówienia na transporty towarów spływają też do mniejszych przewoźników. Sieci handlowe chcą utrzymać w ten sposób choć część zaopatrzenia w żywność, ubrania czy nawet żywe zwierzęta. Jednak nie mają przy tym wątpliwości, że chaos w portach i na granicy może doprowadzić do braków zaopatrzenia w świeże warzywa i owoce. Sieć Sainsbury’s ostrzegła, że dalsze problemy na granicach mogą doprowadzić do braku sałat, brokułów i owoców cytrusowych na sklepowych półkach.