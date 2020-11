LOT dostanie dofinansowanie. Na razie w Słowenii

Rząd Słowenii przeznaczył na lotnicze dopłaty 1,5 mln euro. Warunkiem dostępu do tych pieniędzy jest utrzymanie przynajmniej 2 połączeń tygodniowo do Lublany przynajmniej przez 2 miesiące w okresie od 30 marca do 30 września. To dlatego z tej listy wypadł szwajcarski Swiss, który tylko przez kilka tygodni oferował latem rejsy ze słoweńskiej stolicy. W tym okresie w niektórych tygodniach LOT wykonywał połączenia do Lublany 3 razy tygodniowo. Pieniądze będą rozdzielane przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Technologii, które też ustali limit wsparcia finansowego, jaki może uzyskać każdy przewoźnik.

— Potwierdzam, że wystąpiliśmy razem z innymi przewoźnikami o takie subsydia – powiedział „Rzeczpospolitej” Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy LOT-u. Polska linia w listopadzie zawiesiła połączenia do Lublany, ale zamierza wznowić je od 16 grudnia. — Loty są zaplanowane tak, aby pasażerowie ze Słowenii mogli również przesiadać się w Warszawie na inne kierunki — dodał Krzysztof Moczulski.

Słoweńcy planują również kolejne dopłaty do połączeń i przeznaczyli na ten cel dalsze 3,5 mln euro. Linie, które będą latać do Lublany w okresie od października 2020 do marca 2021, czyli w sezonie zimowym, powinny wystąpić o dofinansowanie do 10 czerwca 2021, natomiast te, które takie rejsy zaoferują od 1 czerwca 2021 do grudnia 2021 będą mogły wnioskować o wsparcie do 11 października 2021. Jak czytamy w oświadczeniu słoweńskiego ministerstwa: „Powodem ogłoszenia takiej akcji jest konieczność utrzymania istniejącej siatki i zachęcenie przewoźników, by wznowili połączenia zawieszone w wyniku pandemii COVID-19. W sytuacji, kiedy Słowenia nie posiada obecnie własnego przewoźnika znaleźliśmy się w stanie bardzo powolnej odbudowy transportu lotniczego”.

Lotnisko w Lublanie w październiku obsłużyło 10,775 tys. pasażerów, o 89,1 proc. mniej niż rok temu w tym samym miesiącu. Od stycznia 2020 było to 278,555 tys., czyli o 82 proc. mniej w porównaniu z tym samym okresem 2019.

W Słowenii liczącej 2,08 mln mieszkańców w ciągu ostatnich 2 tygodni średnia zachorowań wyniosła 948 na 100 tys. Odsetek pozytywnych testów wynosi 26,2 proc. W szpitalach przebywa obecnie 1200 osób, w tym 200 pod respiratorami. Na COVID-19 zmarły w tym kraju 724 osoby. Jak zapewnia rząd, Słoweńcy mają otrzymać szczepionkę przeciw koronawirusowi już w grudniu 2020.