"Król" po angielsku nagrodzony Rzeczpospolita, Tomasz Jodłowski

Sean Gasper Bye, tłumacz angielskiego wydania "Króla" pod tytułem "The King of Warsaw" oraz autor książki, Szczepan Twardoch, otrzymali tegoroczną Nagrodę Literacką EBRD, ufundowaną przez European Bank of Reconstruction And Development.