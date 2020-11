Grzegorz Gauden z nominacją do Nagrody Moczarskiego

„Lwów – kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918” wydany przez Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” to książka wstrząsająca. Opisuje jedno z największych i najbardziej bolesnych tabu polskiej historii XX wieku. Lwów w 1918 r. postrzegany był głównie poprzez pryzmat walki o przyłączenie miasta do odradzającej się Rzeczpospolitej i bohaterską postawę Orląt Lwowskich, za którąmiasto otrzymało Virtuti Militari.

- To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, bo jury złożone jest ze znakomitości, bo nagroda ma wielki prestiż – skomentował Grzegorz Gauden, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” w latach 2004-2006, wieloletni prezes Presspubliki. - Szczególnie jednak ważna jest dla mnie postać patrona nagrody - Kazimierza Moczarskiego. Jest on dla mnie uosobieniem tej polskości, tego rozumienia patriotyzmu, które są mi szczególnie bliskie.

Do konkursu dopuszczono 85 tytułów spośród zgłoszonych, z tych zaś jury wybrało dziesięć nominowanych do nagrody.

Grzegorz Gauden na 600 stronach znakomicie udokumentowanej książki przypomina haniebne pogromy dokonane na żydowskiej społeczności miasta przez obrońców Lwowa oraz oddziały przybyłe z odsieczą z Krakowa i Przemyśla, a także ludność cywilną w listopadzie 1918 r.



Ich bilans to 70 zabitych, kilkuset rannych, tysiące obrabowanych mieszkań i sklepów, dewastowanie synagog, publiczne palenie Tor i strzelanie do młodych Żydów, którzy chcieli ratować święte zwoje.



Zasłoną dla endeckich polityków była rzekoma walka z „żydowskimi bolszewikami”. Rzecz w tym, że żaden bolszewik nie został zatrzymany. Jak oceniali przedstawiciele żydowskiej ludności Lwowa, liczącej 70 tysięcy,to zachowanie m. in. polskich żołnierzy było bolszewickie.



Jeszcze w maju 1919 r. polscy żołnierze sprofanowali żydowski cmentarz. Pracownikom obcinano brody, zaś teren zamieniono na pastwisko koni.

Wstrząsający jest opis legionisty, który zabija ojca rodziny, katuje żonę, teściową, dzieci. A potem gra z pamięci półtoragodzinny recital na fortepianie. Taki opis do tej pory był zarezerwowany w Polsce dla nazistów z czasów II wojny światowej.

Odpowiedzialny był za to m. in. Czesław Mączyński, komendant obrony Lwowa, dowodzący OrlętamiLwowskimi. Był członkiem Ligi Narodowej, zaś w 1922 r. został wybrany we Lwowie na posła z listy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej (Chjena). Zmarł w 1935 r. Został pochowany na Cmentarzu Obrońców Lwowa. Z honorami.

Reakcji Polaków domagał się pisarz, legionista, wolnomularz Andrzej Strug. Pisał w „Robotniku”: „Ale najbardziej ohydne, niewiarygodne jest to, że opinia polska nic o tym nie wie!”.

Tak było de facto do czasu premiery „Kresu iluzji” w 2019 r.

- Opisałem koniec Mickiewiczowskiej sielanki Rzeczypospolitej. Pan Tadeusz zabił Jankiela – komentuje Grzegorz Gauden.