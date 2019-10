Gliński: Polska kultura jest doceniana na całym świecie

Członkowie Akademii Szwedzkiej i Fundacji Noblowskiej wyłonili w czwartek dwójkę zwycięzców Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Wyróżnienia otrzymali Olga Tokarczuk i Austriak Peter Handke. Polka od dawna była wymieniana wśród kandydatów do nagrody Fundacji Noblowskiej obok takich pisarzy i pisarek, jak Margaret Atwood, Maryse Condé i Haruki Murakami. Jej silną międzynarodową pozycję potwierdziło otrzymanie w 2018 roku The Man Booker International Prize za „Biegunów” oraz ponowne znalezienie się w finale tej brytyjskiej nagrody w roku 2019 – tym razem za książkę „Prowadź swój pług przez kości umarłych”.

„Gratulacje dla Pani Olgi Tokarczuk. Sukces polskiego twórcy bardzo cieszy, tym bardziej, że to kolejny międzynarodowy sukces Pani Tokarczuk. Nagroda Nobla to dobitny dowód na to, że polska kultura jest doceniana na całym świecie” - skomentował na Twitterze wicepremier Piotr Gliński.

„W związku z nagrodą Pani Tokarczuk minister kultury tym bardziej zobowiązuje się powrócić do niedokończonych wcześniej lektur noblistki” - zaznaczył żartem Gliński, który dwa dni temu przyznał w TVN24, że „próbował”, ale „nigdy nie dokończył” czytać żadnej książki Tokarczuk.

- Zawsze, jeżeli polski pisarz dostałby Nobla, to ważne, chociaż niestety mam kłopot z tą nagrodą nie od dzisiaj - dodał minister kultury, odpowiadając na pytanie o to, czy trzyma kciuki za Tokarczuk.