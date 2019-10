Copernicon, czyli Toruń miastem fantastyki i popkultury

Na Coperniconie można było odwiedzić stoiska wydawnictw zajmujących się dystrybucją książek, jak i płyt z dziedziny fantastyki i popkultury. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że była okazja tylko do ich zakupu, czy udania się na spotkanie z autorami. Podczas tegorocznego Coperniconu zorganizowano również panele literackie, w czasie których słuchacze mogli dowiedzieć się, m.in. jak napisać książkę. - Brałem udział w wykładach na temat pisania i publikowania książek, by wykorzystać tę wiedzę na zajęciach, jakie prowadzę. Takie panele były jednym z czynników, które przekonały mnie do udziału w Coperniconie – mówi serwisowi rp.pl nauczyciel Piotr Ciesielski.

