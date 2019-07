Maurizio de Giovanni: Sprawcy zbrodni są często lepsi od swoich ofiar

„Rzeczpospolita”: „Chcesz żeby twoje życie wyglądało inaczej? Musisz sam je zmienić” – pisała Katy Regnery. Czy taka właśnie myśl zakiełkowała w pańskiej głowie, gdy wysłał pan thriller na konkurs organizowany przez Porsche Italia?

Maurizio de Giovanni: Moje życie nie jest posłuszne tej maksymie pani Regnery, którą skądinąd podzielam. Po prostu wziąłem udział w konkursie literackim ogłoszonym przez Porsche, do którego zapisali mnie inni.

Był to konkurs dla debiutujących autorów kryminałów, w różnych miastach Włoch odbyły się eliminacje, a finał we Florencji w historycznej kawiarni Giubbe Rosse. Mój udział to sprawka paru moich kolegów (jeszcze trzy lata temu pracowałem w banku) – stroili sobie ze mnie żarty z powodu mojej nieokiełznanej pasji do literatury kryminalnej i do książek w ogóle, które pożerałem w wielkiej ilości, i w pewnej chwili dla żartu zgłosili moją kandydaturę. Konkurs polegał na tym, że w kawiarni Gambrinus trzeba było napisać opowiadanie inspirowane jakimś wydarzeniem z kroniki kryminalnej.

Ku własnemu niedowierzaniu przeszedłem eliminacje, a potem wygrałem finał. Nagrodą nie był luksusowy samochód, lecz publikacja zwycięskiego opowiadania w prestiżowym czasopiśmie „L'Europeo”.