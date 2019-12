Czarzasty: Armia radziecka gwałciła, kradła, mordowała

- Armia Czerwona, to powiem, bo to powtarzam wszędzie, dlatego że trzeba to przypominać: razem z armią polską wygnała hitlerowców z Polski - powiedział w czwartek w radiowej Jedynce Włodzimierz Czarzasty, nawiązując do swej wcześniejszej wypowiedzi.

Na uwagę, że "wygnała jednego okupanta, żeby zapanowała inna okupacja", odparł: - To ma pan rację, tylko że to jedno z drugim akurat w tym co ja mówię w tej chwili nie ma nic wspólnego.

Szef SLD mówił, że hitlerowcy po dokonaniu eksterminacji Żydów chcieli eksterminować Polaków. - Armia radziecka 27 stycznia 1945 r. weszła do Oświęcimia i ten obóz wyzwoliła. Jak ja słyszę po prostu debili, którzy mówią, że to nic dla Polski wtedy nie znaczyło, to mówię jasno i precyzyjnie: powiedzcie to ludziom, którzy 27 stycznia 1945 r. zostali odciągnięci dzięki armii radzieckiej od pieca, w którym mieli być spaleni - powiedział wicemarszałek Sejmu.

Przyznał, że prawdą jest, że żołnierze armii radzieckiej gwałcili, kradli i mordowali. - A następnie na bazie tego wszystkiego, co się wydarzyło, przy pomocy Stanów Zjednoczonych i Anglii została Polska zdradzona, to jest zupełnie inna sprawa - dodał.