Gawkowski: Pawłowicz i Piotrowicz - komisarze polityczni PiS

Z kolei o Pawłowicz mówił, że "obrażała flagę UE, prowadziła do zaostrzenia języka debaty w polskim Sejmie, jeszcze trzy miesiące temu była jedną z głównych twarzy indoktrynacji PiS-u". - A dzisiaj ma być niezależną sędziną w TK - dodała.

Gawkowski zapowiedział, że Lewica zagłosuje przeciwko kandydatom do TK przedstawionym przez PiS.

- Zagłosujemy na „nie” również dlatego, że uważamy, że w Polsce jest prawidłowo wybranych trzech sędziów TK, których powinien zaprzysiąc prezydent. I nie zgłosimy również kandydatów do TK, bo nie będziemy się z PiS-em ścigali na to, kto będzie miał więcej głosów na sali sejmowej - dodał.

Gawkowski był też pytany kto byłby lepszym kandydatem na prezydenta Lewicy - Robert Biedroń czy Adrian Zandberg. - Obydwaj są bardzo dobrzy, i jeden, i drugi ma zalety. I jeden, i drugi pewnie będzie musiał się zmierzyć też z kilkoma zarzutami - ocenił.

- Ja jestem przekonany, że i jeden, i drugi, bez względu na to, kto to by był, ma szanse realne powalczyć o to, jak będzie wyglądała II tura wyborów prezydenckich - dodał.