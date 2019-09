Lekkoatletyczne MŚ: Nocny maraton dla Kenijki

Maraton miał być ekstremalny i był. Zgodnie z planem zaczął się minutę przed północą czasu lokalnego, dał biegnącym odczuć wysoką temperaturę (ponad 30 st. Celsjusza) i ogromną wilgotność, z 68 pań zgłoszonych do biegu do mety dotarło 40, kilka zrezygnowało jeszcze przed strzałem startera, samego emira Kataru, szejka Tamima bin Hamada Al Saniego. Pozostałe wykruszały się na trasie, żaden lód, woda, napoje co kilkaset metrów, gąbki i mokre ręczniki nie pomogły. W kilku przypadkach potrzebna była pomoc lekarska.

