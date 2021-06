67. ORLEN Memoriał Kusocińskiego: Przegląd armii

Kibice wiedzą zatem, że na świetnym poziomie powinny stać oba konkursy rzutu młotem. Do rywalizacji mężczyzn zgłosili się m. in. Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki i ich mocny rywal z Węgier Bence Halasz. Atrakcje konkursu kobiecego zapewnią Anita Włodarczyk, Joanna Fiodorow i Malwina Kopron. Wiadomo także, że po raz ostatni w Memoriale Kusocińskiego wystąpi legenda polskiego rzutu dyskiem – Piotr Małachowski.

Organizatorzy mityngu zadbali także, by z kobiecego biegu na 1500 m metrów zrobić próbę bicia rekordu świata – tam gdzie startuje Etiopka Gudaf Tsegay, jest to możliwe. Do tych atrakcji dołączyć należy konkurs męskiego skoku o tyczce z udziałem Francuza Renauda Lavillenie oraz Piotra Liska, Pawła Wojciechowskiego i Roberta Sobery. W sprincie na 100 m kobiet pojawi się Ewa Swoboda, a to zawsze jest obietnica niebanalnego startu.