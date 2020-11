Od poniedziałku medycy zaprotestują biorąc zwolnienia?

Kierowanie do pracy przy zwalczaniu Covid-19 wyłączonych ustawowo matek karmiących czy samotnych rodziców, „zsyłki" na rezydenturę do szpitali covidowych, brak środków ochrony osobistej czy zabieranie obiecanych dodatków za walkę z pandemią – to tylko niektóre z problemów lekarzy podczas epidemii. Choć wielu jest zdania, że sytuacja dojrzała do strajku, nie są gotowi odejść od łóżek pacjentów.

