Związek Lekarzy: za śmierć medyka na Covid co najmniej pół miliona odszkodowania

„Obecnie praktycznie każdy lekarz narażony jest na ekspozycję na wirus SARS-CoV-2. Sytuacja wygląda inaczej niż w czerwcu, kiedy Ministerstwo Zdrowia podpisało aneks do umowy z PZU" – argumentuje w liście do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego przewodniczący OZZL dr Krzysztof Bukiel. I postuluje, by dodatek covidowy w wysokości 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego objął wszystkich lekarzy pracujących w Polsce czasie epidemii, nie tylko delegowanych przez wojewodę lub ministra zdrowia albo pracujących w określonych szpitalach i na określonych oddziałach. Dziś nie przysługuje on np. lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), którzy diagnozują i wysyłają na testy podejrzewanych o zakażeniem koronawirusem.

