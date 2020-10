Koronawirus: Lekarze chcą specjalnej tarczy covidowej

Również sami lekarze boją się odpowiedzialności za decyzje, które do tej pory musieli konsultować z szefem dyżuru, oddziału bądź kierownikiem specjalizacji: – Co, jeśli dojdzie do zdarzenia niepożądanego i pacjent zginie, a jego rodzina oskarży mnie o nieumyślne spowodowanie śmierci? – pyta rezydent V roku.

Nowelizację rozporządzenia w sprawie standardów anestezjologicznych, która umożliwia rezydentowi IV roku wykonywanie świadczeń zdrowotnych na oddziałach intensywnej terapii, należy rozpatrywać w kontekście forsowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji kodeksu karnego, zaostrzającej odpowiedzialność karną lekarzy za błąd wynikający z niedochowania należytej staranności. Jeśli pacjent umrze z powodu błędu rezydenta, jego rodzina będzie miała prawo do odszkodowania ze strony państwa. Lekarz będzie bowiem mógł powołać się na to, że nie ukończył szkolenia specjalizacyjnego, co umożliwiałoby mu wzięcie odpowiedzialności. Państwo natomiast nie będzie mogło się powołać na to, że winny jest rezydent, skoro samo zwolniło go z konieczności zdobycia specjalizacji do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych.