Respiratory są, ale brakuje personelu do ich obsługi

Szefowie szpitali obawiają się jednak, że to nie wystarczy, i na własną rękę szukają lekarzy do dodatkowych urządzeń. „Proszę o zgłaszanie się chętnych do nauki podstawowej obsługi respiratorów" – czytamy w piśmie dyrektora stołecznego szpitala MSWiA do szefów klinik, które wyciekło do sieci.