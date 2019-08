Lekarze: mniej samodzielności, więcej odpowiedzialności

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa lekarz jest odpowiedzialny za leczenie pacjenta zgodnie ze standardem aktualnej wiedzy medycznej. Oczywiście ze względu na ograniczone środki finansowe nie wszystkie dostępne terapie mogą być refundowane. Jeśli jednak dana technologia lekowa trafi już na listę refundacyjną lub do tzw. koszyka, staje się ona świadczeniem gwarantowanym pacjentowi. Tym samym swoboda decyzyjna lekarza – co do leków, które minister zdrowia postanowił finansować ze środków publicznych – nie powinna być ograniczona żadnymi innymi względami niż stan zdrowia osoby leczonej oraz względy aktualnej wiedzy medycznej.

Tą samą nowelizacją umożliwiono Narodowemu Funduszowi Zdrowia takie kształtowanie umów zawieranych ze szpitalami, aby wymóc na nich zamawianie niektórych refundowanych produktów po przeprowadzeniu, wspólnego dla kilku placówek, postępowania zakupowego. Zestawiając powyższe z uchwaloną w lutym nowelizacją ustawy o świadczeniach, która rozszerzyła uprawnienia kontrolne NFZ w zakresie „zasadności" doboru terapii, dochodzimy do bardzo niebezpiecznej sytuacji, w której lekarska przestrzeń decyzyjna zostaje systematycznie i stopniowo ograniczana. Pacjent i leczący go specjalista zostają bowiem niejako wyłączeni poza nawias, a kluczowy wpływ na proces terapeutyczny zaczynają wywierać nieformalne naciski anonimowych urzędników na zatrudniające lekarzy szpitale.

Obserwacja ostatnich zmian regulacji w dziedzinie ochrony zdrowia prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia z całkowitym niezrozumieniem roli i pozycji lekarza oraz z kompletnym brakiem pomysłu na rozwiązanie problemu braków kadrowych w lecznictwie. To wszystko w połączeniu z wszechobecnym chaosem legislacyjnym może w krótkim czasie doprowadzić do odpływu specjalistów z polskiego rynku, a w konsekwencji do braku zabezpieczenia zdrowia i życia pacjentów.