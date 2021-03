Koronawirus: groźby wobec lekarzy informujących w mediach o epidemii

Anonimowe groźby ścięcia głowy, powieszenia czy „bliskiego końca" to codzienność medyków informujących w mediach o koronawirusie. Coraz rzadziej zgłaszają je jednak do organów ścigania, bo te uznają, że skoro piszą o tym w mediach społecznościowych, to pewnie się nie boją.

– Kiedy w listopadzie KIDL zgłosiła do prokuratury komentarz pod moim postem na Facebooku, dotyczący eksperymentu z sokiem, który rzekomo ma koronawirusa, prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania, tłumacząc, że skoro napisałam o tym w mediach społecznościowych, to najwyraźniej się nie bałam – opowiada dr Kłudkowska. – Tymczasem trudno było się nie bać. Pierwszy raz faktycznie istniejąca osoba groziła mi ucięciem głowy – wspomina.

Komentarz, o którym mówi, był dużo ostrzejszy od wysłanego do KZZPMLD: „Wasz koniec jest bliski. Nie bój się o pominięcie. Twarze wszystkich zdrajców i bandytów jak Ty są zapamiętane i zapisane. Mam nadzieję, że niedługo zastosujemy rozwiązania planowo przewidziane dla nas. Pewnie się domyślasz, jakie to metody humanitarnej dekapitacji według FEMA. Tiktok".

Witold Zontek Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Każdy przypadek gróźb karalnych powinien trafić na policję, wraz z wnioskiem o ściganie, gdy ich odbiorca boi się i chce ukarania sprawcy. Organy ścigania mają możliwość ustalenia adresu IP autora maila czy komentarza i mogą zidentyfikować autora. Argument, że skoro ktoś zamieścił treść groźby w mediach społecznościowych, to się nie boi, jest absurdalny. Przecież po to upublicznia się groźbę, by pokazać innym, że możemy być w niebezpieczeństwie, i wskazać ewentualnego sprawcę. Jeżeli czujemy się zagrożeni, naszym odruchem jest powiedzenie o tym komuś, by zasygnalizować nasz strach. O braku obawy można mówić, jedynie gdy obiektywnie groźba nie była realna lub gdy sam jej adresat manifestuje brak obaw.