Koronawirus. Farmaceuci będą mogli kwalifikować do szczepień

Z naszych informacji wynika, że rząd dostrzega problem i rozważa przyznanie farmaceutom prawa do kwalifikowania do szczepień masowych przeciw Covid-19, do czego dziś uprawnieni są lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni.

Tym bardziej że zgodnie ze styczniowym stanowiskiem konsultantów krajowych medycyny rodzinnej i pediatrii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Polskiego Towarzystwa Wakcynologii rekomenduje, by kwalifikację ograniczyć do zebrania wywiadu, a badanie fizykalne przeprowadzać w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta.