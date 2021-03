W rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy

- Od najwcześniejszego dzieciństwa Kraków jawił się w moich snach – sam wyznawał podczas koncertu zorganizowanego z okazji 90. urodzin w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Wyrazem przywiązanie Andrzeja Wajdy do Krakowa było przeznaczenie otrzymanej w Japonii prestiżowej nagrody „Kyoto Price” na stworzenie Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Z jego inspiracji powstał też Pawilon Wyspiańskiego i Pawilon Józefa Czapskiego. Gdy zmarł w 2016 roku, został pochowany na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.



Na platformie "Urodziny Andrzeja Wajdy" już można oglądać film, opowiadający o mniej znanych pasjach twórcy światowego kina. Dokument „Idea jest najważniejsza – architektoniczne pasje Andrzeja Wajdy” w reżyserii Krzysztofa Ingardena pokazuje reżysera jako entuzjastę architektury, inspiratora odważnych zmian w przestrzeni publicznej Krakowa oraz propagatora kultury Japonii i Dalekiego Wschodu.



Spotkanie Wajdy z architektem Krzysztofem Ingardenem przeobraziło się w wieloletnią kreatywną współpracę, zapoczątkowaną w 1987 roku. Film został zrealizowany w 2015 roku. To ostatni dokument, w którym Andrzej Wajda wystąpił i opowiedział o swoich architektonicznych fascynacjach



Natomiast wieczorem VOD PLAY KRAKÓW udostępni muzyczno-filmową impresję „Wajda. Fascynacje” (godz. 18) zrealizowaną specjalnie z okazji 95. rocznicy urodzin reżysera przez Sinfoniettę Cracovię we wnętrzach i ogrodach bliskiego sercu artysty Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Krakowska orkiestra pod batutą Jurka Dybały przypomina w programie kompozycje wykorzystane przez Mistrza w największych dziełach oraz jego prace plastyczne. A w świat jego wyobraźni wprowadza nas prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda – scenografka, aktorka, reżyserka, żona Andrzeja Wajdy.



Z kolei koncert „Scoring4Wajda” (o godz. 20) to próba podsumowania dorobku Andrzeja Wajdy przez pryzmat muzyki w jego filmach i kompozytorów, z którymi współpracował. zarejestrowana podczas 8. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w 2015 roku. Nie brakuje w nim muzyki ilustrującej najważniejsze filmy Wajdy:, jak „Ziemia obiecana”, „Człowiek z żelaza”, „Pan Tadeusz”, „Ziemia obiecana”, „Polowania na muchy” „Tatarak” jak spektakle Teatru Telewizji : „Noc listopadową”, czy „Klątwę”. W koncercie został przedstawiony szeroki krąg kompozytorów pracujących z reżyserem, m.in. Wojciech Kilar, Andrzej Korzyński, Zygmunt Konieczny, Krzysztof Penderecki, Krzysztof Komeda. To prezentacja zarówno wielości gatunków i stylów muzycznych, jak i różnorodnych metod wykorzystywania muzyki, współtworzenia obrazu i muzyki oraz artystycznego ścierania się kompozytorów z reżyserem.

Koncert zapoczątkował cykl FMF poświęcony muzyce.