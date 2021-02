Kukiz: Hołownia nie jest zagrożeniem dla systemu. Ubolewam

W "Porannej rozmowie" RMF FM Kukiz pytany był m.in. o to, czy zyskujący w sondażach Ruch Szymona Hołowni Polska 2050 jest zagrożeniem dla obecnej opozycji.

Zdaniem lidera Kukiz'15 ruch Hołowni nie jest zagrożeniem ani dla jakiejkolwiek partii, ani dla systemu, bo prezentowany przez niego program jest "powtórką z tego wszystkiego, co widzimy".

Dlatego też Kukiz nie prowadzi z Hołownią żadnych rozmów na temat powstania ewentualnego wspólnego koła poselskiego.

Jeśli jednak, mówił Kukiz, "pan Szymon do programu swojego ugrupowania wpisze te postulaty, który nadają obywatelom kontrolę nad władzą w trakcie kadencji Sejmu, to ja jestem otwarty na każde rozmowy".

W szczególności chodzi Kukizowi o postulaty, które zwiększą role obywateli we władzy lub kontroli nad nią.

- Gdyby taki komunikat głosił, to ja bym do tego Szymona pojechał natychmiast i prosił: „Szymonie, to ja ci tutaj stworzę koło natychmiast, w tym momencie” - zapewniał Kukiz.

Poseł przekazał, że wczoraj Paweł Szramka z jego ugrupowania złożył w Sejmie dokumenty rejestrujące koło poselskie Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia. Jego przewodniczącym będzie Kukiz, członkami - Szramka, Sachajko, Żuk i Tyszka.

Kukiz wyjaśniał, że dodatkowy człon nazwy, "Demokracja Bezpośrednia", ma być doprecyzowaniem kierunku, "w jakim Kukiz'15 "idzie od początku", postulując powstanie okręgów jednomandatowych czy wybór sędziów pokoju przez obywateli

Lider ugrupowania przekazał, że temat sędziów pokoju zostanie poruszony podczas jego spotkania z prezydentem Dudą, z którym "wstępnie" umówiony jest w tym tygodniu.