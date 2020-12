Czy możliwa jest koalicja PSL z PiS? Paweł Kukiz odpowiada

O swojej politycznej przyszłości Kukiz mówił, że "nie przyszedł po to do Sejmu, żeby szukać kolegów i wchodzić w fankluby jednej czy drugiej dużej partii, tylko po to żeby zmienić ustrój na taki, gdzie ludzie nie biegają po ulicach i nic z tego nie wynika, tylko ludzie idą do urn referendalnych i wywalają fatalną ustawę w powietrze".

Kukiz dodał, że nie wyklucza w związku z tym współpracy z opozycją - pod warunkiem, że przedstawi ona "program zmiany ustroju Polski".

Lider Kukiz'15 był też pytany o to czy zaszczepi się przeciw COVID-19. Polityk odpowiedział twierdząco, ale dodał, że "rozumie osoby, które mają wątpliwości w sytuacji, gdy nie ma żadnych gwarancji". - Ta szczepionka nie jest do końca przebadana, nie ma gwarancji, że nie spowoduje skutków ubocznych - mówił dodając, że byłoby wskazane stworzenie funduszu gwarantującego odszkodowania ofiarom powikłań po szczepionce.