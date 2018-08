Kukiz w rocznicę Sierpnia'80: Jest jak za PZPR. Nawet bardziej

Postulat 13 (Porozumień Sierpniowych) głosił: "Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej" . W uproszczeniu mówiło się: "wyprowadzić partie z zakładów pracy" - pisze na swoim profilu na Facebooku Paweł Kukiz, w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.

Kukiz nazywa postulat 13 z listy 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, podpisanych 31 sierpnia 1980 roku przez MKS i stronę rządową, postulatem "o ogromnym znaczeniu dla gospodarki państwa".

"I co? I pstro!" - pisze następnie Kukiz. "Przez blisko 40 lat od podpisania porozumienia, partie w 'zakładach' jedynie rosną w siłę. Dla partii 'zakłady' (ORLEN, LOTOS, KGHM, JSW, itd, itd) to kopalnie złota a same odprawy prezesów są często wyższe od majątków Rodzin tyrających całe życie na utrzymanie tej oligarchii..." - przekonuje lider Kukiz'15.

Kukiz stwierdza następnie, że spółki Skarbu Państwa, które - jak podkreśla - teoretycznie należą do obywateli - są obsadzane "kluczem partyjnym od sprzątaczek po prezesów".

"Jak za PZPR. A chyba nawet bardziej..." - podsumowuje.

31 sierpnia jest w Polsce świętem państwowym - Dniem Solidarności i Wolności - ustanowionym 27 lipca 2005 roku. 31 sierpnia władze podpisały porozumienie ze strajkującymi w Gdańsku, dzień wcześniej w Szczecinie, a 3 września - w Jastrzębiu Zdroju. Uznaje się, że podpisanie Porozumień Sierpniowych było pierwszym krokiem na drodze do obalenia komunizmu w Polsce.