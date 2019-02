Nadchodzi Święto Wolności i Solidarności

4 czerwca w Gdańsku wokół pomnika Poległych Stoczniowców stanie stół, przy którym podpisana zostanie Deklaracja Wolności i Solidarności.

W ten sposób polscy samorządowcy świętować będą 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych. - Spotkaliśmy się w Warszawie, w gronie wszystkich korporacji samorządowych, aby rozmawiać o tym w jaki sposób będziemy wspólnie świętować 4 czerwca. Zawiązaliśmy także komitet organizacyjny, który będzie odpowiadał za przygotowanie tych obchodów – powiedział na spotkaniu Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

W skład komitetu wchodzą: Marek Woźniak członek Zarządu Związku Województw RP, Krzysztof Żuk wiceprezes Związku Miast Polskich, Andrzej Płonka prezes Związku Powiatów Polskich, Zygmunt Frankiewicz prezes Związku Miast Polskich, Marek Olszewski Przewodniczący zarządu Związku Gmin Wiejskich RP oraz Wojciech Długoborski Prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich.

Członkami komitetu są również prezydenci największych polskich miast: Rafał Trzaskowski prezydent miasta stołecznego Warszawy, Tadeusz Truskolaski prezydent Białegostoku, Rafał Burski prezydent Bydgoszczy, Marcin Krupa prezydent Katowic, Jacek Majchrowski prezydent Krakowa, Hanna Zdanowska prezydent Łodzi, Jacek Jaśkowiak prezydent Poznania, Tadeusz Ferenc prezydent Rzeszowa, Jacek Sutryk prezydent Wrocławia, Piotr Krzystek prezydent Szczecina. Pomorze reprezentować będą cztery osoby Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojciech Szczurek prezydent Gdyni, Jacek Karnowski prezydent Sopotu oraz Aleksandra Dulkiewicz pełniąca funkcję prezydenta Gdańska.

Aleksandra Dulkiewicz powiedziała : - 4 czerwca spotkamy się wszyscy w Gdańsku, po to, aby wspólnie z samorządowcami zastanowić się nad wyzwaniami dla współczesnej Polski. Wyzwań dla samorządów, od najmniejszej gminy do największych, bo to wszystko tworzy naszą ojczyznę, jaką jest Rzeczpospolita. Drugi filar tych obchodów to odwołanie się do komitetów obywatelskich. Powstały one również 30 lat temu, i które nadal istnieją i spowodowały również obywatelskie odrodzenie Polski poprzez różne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje. To jest poza samorządami sól naszej ziemi. Ci, którzy pracują najciężej nad tym, abyśmy byli świadomymi obywatelami.

Komitet organizacyjny ustalił, że zaproszeni do Komitetu Honorowego obchodów Święta Wolności i Solidarności będą wszyscy żyjący uczestnicy obrad Okrągłego Stołu, bez względu, którą stronę reprezentowali.

Główne obchody odbędą się 4 czerwca, kiedy to o godzinie 12.00 w całej Polsce zabrzmiał hymn narodowy. Jak deklarowała prezydent Dulkiewicz - wspólnie z przedstawicielami samorządów przygotowujemy Deklarację Wolności i Solidarności, którą podpiszemy tego dnia. A pomnik Poległych Stoczniowców Grudnia 1970 zostanie otoczony okrągłym stołem, przy którym ją podpiszemy.

Święto Wolności i Solidarności będzie trwało do 1 do 11 czerwca, w tym czasie odbywać się będzie wiele wydarzeń.

W weekend poprzedzających 4 czerwca w każdej gminie, mieście i miasteczku, w każdej wspólnocie lokalnej odbywać się będą wydarzenia, podczas których podkreślane będzie, jak ważne były dla Polski pierwsze wolne wybory 1989 roku.

W obchodu 30. rocznicy wyborów z 1989 roku włączy się też biuro programu Niepodległa. Jednak będzie chciało ono także przypomnieć 40 rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

W niedzielę, 2 czerwca, w miejscu symbolicznym, na placu Piłsudskiego w Warszawie, zorganizowany zostanie wielki multimedialny koncert, w którym wezmą udział polscy artyści. Biuro planuje również transmisję koncertu zarówno na antenach telewizyjnych, jak i radiowych.

Rocznica wizyty Jana Pawła II upamiętniona zostanie dodatkowo cyklem plenerowych koncertów fortepianowych w ośmiu miastach, które w 1979 r. odwiedził Jan Paweł II oraz szeregiem wystaw "Polski Album Rodzinny: Wielka Pielgrzymka" prezentujących zdjęcia Polaków z papieżem, eksponowanej w formie wielkoformatowych wydruków na dworcach PKP w miastach, które odwiedził papież Polak w czasie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny.