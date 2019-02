Sondaż: Kto chce budowy wieżowca spółki Srebrna

Czy w Warszawie powinien powstać wieżowiec spółki Srebrna? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

W styczniu ujawniono nagranie rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem, do której doszło 27 lipca 2018 roku. W czasie rozmowy poruszana jest kwestia budowy dwóch wieżowców przez spółkę Srebrna. Do inwestycji, kredytu na którą miał udzielić Pekao SA, ostatecznie nie doszło - m.in. dlatego, że władze Warszawy nie wydały wymaganej zgody

Ustawa o partiach politycznych zakazuje prowadzenia ugrupowaniom działalności gospodarczej. Jednak może ją prowadzić spółka Srebrna, w praktyce całkowicie zrośnięta z PiS. To dlatego Jarosław Kaczyński mógł snuć plany budowy wieżowca.

W okolicach, gdzie powstać miał wzbudzający kontrowersje K-Towers, jest na ukończeniu kilka dużych biurowych inwestycji.

Większość badanych uważa, że w Warszawie nie powinien powstawać wieżowiec spółki Srebrna. Zwolennikami budowy takiego drapacza chmur jest 18 proc. respondentów. Zdania w tej sprawie nie ma 30 proc. ankietowanych.

- Częściej przeciwne budowie tego wieżowca w Warszawie są kobiety (56 proc.), osoby o wykształceniu wyższym (55 proc.), dochodzie netto od 3001 do 5000 zł (56 proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (62 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które są przeciwne powstawaniu tego budynku – od 41 proc. w grupie do 24 lat, do 57 proc. w grupie powyżej 50 lat (57 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.