Astronautka NASA zagłosuje w wyborach ze stacji kosmicznej

Kate Rubins przygotowuje się na przedmieściach Moskwy do startu na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Jej sześciomiesięczny pobyt w kosmosie rozpocznie się w połowie października.

- Myślę, że to naprawdę ważne, by każdy zagłosował - powiedziała astronautka. - Jeśli można to zrobić z kosmosu, to wierze, że można zagłosować z ziemi - dodała.

Większość amerykańskich astronautów mieszka w Houston. Prawo Teksasu zezwala na głosowanie z kosmosu za pomocą elektronicznej karty do głosowania.