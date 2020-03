W przyszłym miesiącu Ziemię minie duża asteroida

Jest to największa asteroida, która w najbliższych miesiącach minie naszą planetę, ale nie największa w historii. Tytuł ten należy do asteroidy 3122 Florence (1981 ET3), która przeleciała obok Ziemi 1 września 2017 roku. Kolejne takie zdarzenie ma nastąpić 2 września 2057 roku. Szacuje się, że asteroida będzie miała od 4 do niemal 9 km szerokości.

Oprócz śledzenia obiektów znajdujących się w pobliżu Ziemi, które mogą stanowić zagrożenie, NASA i inne agencje kosmiczne prowadzą misje mające na celu zbadanie asteroid znajdujących się w pobliżu. Zadaniem jest złagodzenie potencjalnych skutków zderzenia.